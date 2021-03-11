"Я вешу 300 килограммов": вдова Этуша шокирована заплывшим жиром уродливым телом

Ночи у 55-летней вдовы теперь проходят в одиночестве. Как пела Людмила Гурченко, "когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся, что раньше было сказано, теперь уже не скажется". Поэтому у Елены Этуш осталось в жизни две радости – смотреть телевизор да писать посты в социальных сетях. Причем каждый второй посвящен покойному мужу. Тут она похожа на Софию из грибоедовского "Горя от ума", которой отец приказал: "..будешь горе горевать, за пяльцами сидеть, за святцами зевать".
В очередной публикации Елена Этуш поделилась поразившим ее фактом. "Много у меня каналов в телевизоре, так много, что я многие из них не то что не знаю в лицо, но даже еще и ни разу не видела, – говорит она. – И вот попался мне вчера случайно канал TLC, а на нем программа "Я вешу 300 кг." Я зависла на полтора часа!"
Тростиночка и красавица Этуш больше всего боится подобной страшной участи. "Такая, знаете ли, легкость у меня в организме образовалась во время просмотра передачи, такой энергией и бодростью наполнилось все тело, что ноги меня сами понесли к велотренажеру, а руки сами потянулись к гантелям. И это в два часа ночи!"
Вдова Этуша смотрела на заплывших жиром уродливых туш на экране и крутила, крутила, крутила педали, чтобы, не дай бог, не уподобиться такому ужасу.
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