"Потемнела за две недели": вдова Этуша не находит себе места от ужаса

13 ноября, в 99-й день рождения театра имени Вахтанова состоялось открытие мемориальной доски народному артисту СССР, актеру театра и кино, театральному педагогу, многолетнему ректору Театрального института имени Щукина Владимиру Этушу. По адресу Гранатный пер., д. 2, стр. 1 он прожил 41 год. Но сегодня стало понятно, что с красивой доской не все в порядке...



Елене Этуш, которая состояла в браке с актером с 2002 года, добилась установки доски, нашла талантливого молодого скульптора Филиппа Трушина и софинансировала работу. Но она и подумать не могла, чем все обернется!

"Я к доске за эти два дня вышла уже раз пятнадцать. – не находит себе места красавица-вдова. – Со всех сторон, со всех ракурсов ее оглядела. Она, конечно, за две недели, что провисела закрытой, потемнела. Так и должно было быть, но не хотелось бы, чтобы потемнела еще сильнее. Сейчас цвет очень хороший и благородный. Но больше всего мне жалко, что потемнели брови. Их сейчас не так хорошо видно, как было".

Но все равно вдова Этуша рада, что могла увековечить память легендарного мужа. "Конечно, доска – это моя радость. Но со слезами на глазах", – написала она на своей страницей в социальной сети "Фейсбук" – Мне необычайно повезло с чиновниками! Люди, которые встретились на моем пути, ни разу не вставили палки в колеса, а вот поддержка была мне во всем".

