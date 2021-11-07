Отказавшегося от женщин Питта хотят посадить на антидепрессанты: сам не свой

Недавно конфликт экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта разгорелся с новой силой. Голливудские звезды вновь встречаются в судах и спорят о порядке общения с детьми и их опеке. Актер уверяет, что экс-супруга препятствует его встречам с наследниками.
По словам друзей, Питт давно сам не свой. Артист с головой ушел в работу и больше не хочет ходить на свидания. Брэд отказывается заводить отношения с женщинами, так как вымотан грузом ответственности, свалившейся на него после развода с Джоли.
По словам психолога и сексолога Александры Миллер, поведение звезды Голливуда является следствием болезненного расставания с Анджелиной Джоли. Крах семьи, говорит эксперт, необходимо "отгоревать". Задумываться о новых романах можно только тогда, когда этот этап пройден.
Миллер отметила, что Питт рискует впасть в тяжелую депрессию. Развод для звезды – настоящая трагедия. Сейчас, считает эксперт, друзья и родственники должны сплотиться вокруг актера, который явно не в порядке. Кроме того, Питту требуется помощь психотерапевта и медикаментозная поддержка.
Александра Миллер считает, что Брэда Питта должны временно посадить на антидепрессанты. Лекарства помогут экс-мужу Анджелины Джоли пережить стресс, который неминуем из-за грядущих судов.
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