Известный рэпер ответил на обвинения в соблазнении 15-летней: Заявление справедливо

Рэпер Оксимирон ответил на обвинения бывшей возлюбленной Веры Маркович. Артист признался, что заявление его бывшей зазнобы во многом справедливо. Их отношения были далеки от идеала и очень травматичны для обеих сторон. Вместе с тем слова Маркович, говорит рэпер, были неправильно трактованы СМИ.
Как оказалось, накануне Оксимирон и его бывшая избранница смогли о многом поговорить. Эта беседа помогла молодым людям поставить точку в конфликте.
В "Сторис" личного инстаграм-аккаунта Оксимирон добавил, что с Верой Маркович он встречался в 2011-2012 годах. Избранница очень помогла ему в начале карьеры.
Маркович тоже дала пояснение в соцсетях. Вера отметила, что своей исповедью она не пыталась напасть на кого-либо с обвинениями. Вера хотела "проговорить в публичном поле" эмоции, которые носила в себе долгие годы. Роман с Оксимироном девушка назвала долгой и сложной историей. Эти отношения научили их говорить о чувствах и понимать другого.
Напомним, несколько дней назад рэпер Оксимирон впервые за долгое время выпустил новую композицию. Трек называется "Кто убил Марка?". Текс песни спровоцировал бывшую возлюбленную рэпера Веру Маркович на откровения. Экс-избранницу артиста возмутило то, что в своем тексте Оксимирон винит всех, кроме себя самого.
Маркович тогда отметила, что рэпер далеко не святой. Вера и Мирон (настоящее имя артиста – прим.ред.) познакомились в Лондоне. Девушке было всего 15 лет, когда 23-летний рэп-исполнитель соблазнил ее. Кроме того, на тот момент Оксимирон был женат. Даже после того, как рэпер развелся, счастья молодые люди не обрели. Мирон изменял Вере с фанатками во время гастролей.
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