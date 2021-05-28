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Шоу-бизнес
Фото: instagram.com/hailiejade Фото: instagram.com/hailiejade
Фото: instagram.com/hailiejade Фото: instagram.com/hailiejade Фото: instagram.com/hailiejade

Горячая штучка: дочь Эминема показала сочные бедра и грудь в тугом купальнике

Единственная дочь Эминема Хейли похвасталась своей соблазнительной фигурой в купальнике.

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Дочь Эминема Хейли Скотт Мэтерс выложила селфи в отражении зеркала, на которых предстала в соблазнительном купальнике. 25-летняя девушка обладает пышной грудью и объемными бедрами, что не может не радовать ее поклонников. Кажется, скоро она станет популярнее своего отца.

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Стоит отметить, что Хейли не так часто выкладывает откровенные снимки на своей странице, поэтому на этот раз она по-настоящему удивила фанатов. На свежих кадрах дочь Эминема предстала в белом бикини в ванной напротив зеркала. Загорелая кожа девушки еще более подчеркнула ее формы. Образ она дополнила модной панамой, из-под которой выбивались тяжелые пряди длинных волос.

"Готова к летним дням", — написала дочь Эминема.

На страницу Хейли Скотт подписаны почти два миллиона человек. Обычно она выкладывает сдержанные фото, снимков в купальнике можно по пальцам пересчитать.

Фото: instagram.com/hailiejade

На этот раз подписчики засыпали девушку комплиментами. Многие отметили, что она очень похожа на своего звездного папу.

Фото: instagram.com/hailiejade

Напомним, Хейли Скотт — единственная родная дочь рэпера Эминема. Он часто посвящает ей песни. Одна из таких композиций называется Hailie's Song, а которой он поет о том, как гордится ею.

Фото: instagram.com/hailiejade

Хейли окончила Мичиганский государственный университет, получив степень в области психологии, но работает она в сфере бьюти-индустрии.

Фото: instagram.com/hailiejade

Помимо Хейли у 47-летнего музыканта есть еще две усыновленные дочери, пишет The Sun. Это 25-летняя Алайна Метерс и 16-летняя Уитни Метерс. Матерью Хэйли является Кимберли Скотт, с которой Эминема связывал долгий и запутанный роман.

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Фото: instagram.com/hailiejade
Автор: 28 мая 2021, 08:06 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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