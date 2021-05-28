Горячая штучка: дочь Эминема показала сочные бедра и грудь в тугом купальнике

Единственная дочь Эминема Хейли похвасталась своей соблазнительной фигурой в купальнике.





Дочь Эминема Хейли Скотт Мэтерс выложила селфи в отражении зеркала, на которых предстала в соблазнительном купальнике. 25-летняя девушка обладает пышной грудью и объемными бедрами, что не может не радовать ее поклонников. Кажется, скоро она станет популярнее своего отца.



Стоит отметить, что Хейли не так часто выкладывает откровенные снимки на своей странице, поэтому на этот раз она по-настоящему удивила фанатов. На свежих кадрах дочь Эминема предстала в белом бикини в ванной напротив зеркала. Загорелая кожа девушки еще более подчеркнула ее формы. Образ она дополнила модной панамой, из-под которой выбивались тяжелые пряди длинных волос.

"Готова к летним дням", — написала дочь Эминема.

На страницу Хейли Скотт подписаны почти два миллиона человек. Обычно она выкладывает сдержанные фото, снимков в купальнике можно по пальцам пересчитать.

На этот раз подписчики засыпали девушку комплиментами. Многие отметили, что она очень похожа на своего звездного папу.



Напомним, Хейли Скотт — единственная родная дочь рэпера Эминема. Он часто посвящает ей песни. Одна из таких композиций называется Hailie's Song, а которой он поет о том, как гордится ею.



Хейли окончила Мичиганский государственный университет, получив степень в области психологии, но работает она в сфере бьюти-индустрии.

Помимо Хейли у 47-летнего музыканта есть еще две усыновленные дочери, пишет The Sun. Это 25-летняя Алайна Метерс и 16-летняя Уитни Метерс. Матерью Хэйли является Кимберли Скотт, с которой Эминема связывал долгий и запутанный роман.