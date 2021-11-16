"Все молодеет": 54-летний Бондарчук стал похож на подростка

На днях в московском кинотеатре "Художественный" прошел премьерный показ сериала "Вне себя". Главную роль в картине сыграл Евгений Стычкин, мастерски исполнив роль финансиста с психическими проблемами. На презентации кино собрались многие известные личности, среди которых выделялись Федор Бондарчук и Паулина Андреева.
Семейная чета выглядела не только бодрой, но и невероятно молодой. 54-летний Федор Бондарчук выбрал молодежный стиль одежды, поэтому стал похож на подростка. Режиссер надел костюм с черными зауженными брюками и шапку, натянутую по новому веянию моды. Мужчина распорядился краем головного убора так, что бóльшая часть ушей оказалась неприкрытой.
Папарацци засняли артиста с женой, когда выдался подходящий момент. Федор Бондарчук и Паулина Андреева сумели приковать восторженные взгляды. Кадры в Сети опубликовало издание "7 Дней".
Во время мероприятия публика тайком обсуждала внешнее преображение режиссера. "Все молодеет и свежеет. И такой подтянутый, стройный!" — шептались собравшиеся. Стоя перед объективами, Федор Бондарчук и Паулина Андреева излучали счастье и сияли от удовольствия.
Напомним, этой весной у супругов родился сын. Федор Бондарчук и Паулина Андреева назвали ребенка Иваном.