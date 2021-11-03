Бывшая любовница раскрыла гнилую поднаготную известного артиста: Ей было 15, тебе 23

Экс-возлюбленная Мирона Федорова, известного как рэпер Оксимирон, решилась на скандальные откровения.

На днях известный музыкант выпустил новый трек под названием "Кто убил Марка?". Композиция стала чем-то вроде исповеди, в которой он рассказал обо всех своих переживаниях за последние годы. Трек Оксимирона получил большую популярность – клип уже посмотрело более шести миллионов пользователей.

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Отреагировала на исповедь музыканта и его бывшая возлюбленная по имени Вера. Девушка опубликовала очень эмоциональный пост, раскрыв гнилую подноготную рэпера. Экс-возлюбленную музыканта возмутило то, что он опять выставляет себя жертвой, обвиняя в своих проблемах других.

Вера рассказала о своих отношениях с рэпером, которые начались в Лондоне, где Федоров помогал приезжей девочке освоиться. Постепенно отношения молодых людей из дружеских превратились в романтические, несмотря на то, что мужчина уже был женат.

"Ей было 15, тебе 23 и ты уже был женат," – вспоминает Вера о себе.

Даже после того, как рэпер развелся, эти отношения были очень болезненными для девушки – она бросила все, чтобы спасти его, а он пользовался ею и изменял, а после обвинял ее в своих песнях. После разрыва, который произошел еще в 2012-ом году, девушка долго страдала от депрессии и до сих пор проходит терапию.

После лицемерной, на взгляд Веры, исповеди музыканта она не смогла молчать и рассказала обо всем публично. Правда, "Инстаграм" почему-то удалил откровенный пост девушки, и экс-любовнице Оксимирона даже пришлось опубликовать еще один, чтобы объясниться – об этом сообщил StarHit.