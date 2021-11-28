Близкие рвут на куски наследство не успевшей остыть Руслановой

Артистку похоронили 24 ноября на Троекуровском кладбище. Не успело остыть ее тело, как родные принялись делить ее имущество. На прощании со звездной театра и кино в числе прочих были ее первый муж Геннадий Рудаков и последний избранник – звукооператор Рафкат Габитов.
С последним Нина Русланова жила больше 30 лет. Пр имеющейся информации, чета зарегистрировала брак в конце 90-х годов. Но дочь актрисы заверила, что этого не было. По словам Олеси Рудаковой, единственным официальным супругом знаменитости был ее отец.
По мнению журналистов программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ, это заявление выдает опасения дочери Нины Руслановой. Якобы женщина боится, что звукооператор станет претендовать на недвижимость покойной звезды.
Так, цена ее жилья на Арбате доходит до 25 миллионов рублей. Стоимость загородного дома Нины Руслановой тоже не низкая. Рафкат Габитов еще не озвучивал свои намерения публично. Так что, пока неизвестно, будет ли он бороться за наследство артистки. Известно, что у возлюбленного знаменитости есть свое жилье в Санкт-Петербурге, где он и жил. Они с актрисой жили гостевым браком.
Кастинг-директор Ирина Павлова объяснила, что подобная жизнь пару устраивала. Они разлучались ненадолго. По словам Павловой, отношения у пары были похожи на медовый месяц.
Напомним, Нины Руслановой не стало в возрасте 75 лет. Она скончалась от коронавируса.