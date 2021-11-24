Раскрыта правда о покойнице Руслановой: Детский дом и чужая фамилия

Пятого декабря Нине Ивановне исполнилось бы 76 лет. К несчастью, она заразилась коронавирусной инфекцией, а оправиться после так и не смогла. Известно, что знаменитость постепенно восстанавливалась после инсульта, что могло повлиять на течение болезни. Врачи делали все возможное, чтобы поставить артистку на ноги.
Сегодня состоялось прощание с легендой. В Доме кино собрались все близкие люди, а также почитатели ее таланта. Практически каждый пожелал произнести теплые слова о Нине Руслановой, которая всегда была человеком крайне открытым и доброжелательным. Сергей Никоненко решил рассказать о ее жизни.
Актер отметил, что судьба Нины Ивановны была крайне непростой, так как в раннем возрасте она попала в детский дом. Именно там ей дали фамилию, которая позднее прогремела на всю страну. Воспитатели решили, что будет здорово дать девочке фамилию в честь популярной певицы Лидии Руслановой. Артист указал, что ценность этой фамилии Русланова лишь "преумножила".
Сергей Никоненко подчеркнул, что великие режиссер мечтали снять ее в своих кинокартинах, а ему самому удалось поработать вместе с Ниной Руслановой четыре раза. "Одна была такая", – вздохнул он. Присутствующие поддержали артиста.