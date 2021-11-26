"Врачи виноваты": Актриса Семина проговорилась о причине смерти Руслановой

Уход из жизни Нины Руслановой стал широко обсуждаем в мире шоу-бизнеса. Дело в том, что официальная причина смерти звезды до сих пор не озвучена. А дочь покойницы Олеся после похорон заявила, что актрису не уберегли в больнице.
Российская кинодива Тамара Семина прокомментировала эту скандальную ситуацию. По ее мнению, наследница умершей упрекнула медиков сгоряча, так как испытала сильное потрясение. Знаменитость полагает, что Нина Русланова получила всю возможную помощь от специалистов, поэтому их не следует корить.
"Врачи виноваты, врачи упустили… А возраст? А наличие миллиона сопуствующих болезней, которые осложняют течение болезни?" — проговорилась Тамара Семина. Женщина попросила россиян молиться за Нину Русланову в церкви и поддерживать ее дочь.
Кроме того, актриса вступилась за народ, который проигнорировал похороны артистки. Как уточнила Тамара Семина, сейчас в стране непростой период. Нина Русланова скончалась, когда многие болеют, многие пытаются спастись от коронавируса.
Взволнованная женщина уверена, что известные люди воздержались от траурной церемонии по личным причинам, которые достаточно важны. Актриса отметила, что и сама не была на церемонии прощания, хотя Нина Русланова была ей очень близка.