Молоденький муж перестал удивлять 50-летнюю Кудрявцеву: Не удается

Лера Кудрявцева крайне откровенно общается с поклонниками. При этом о своей личной жизни она предпочитает не говорить.

На этот раз журналисты поинтересовались у ведущей, как складываются ее отношения с супругом сегодня. Ее супруг, успешный спортсмен Игорь Макаров, сильно младшее нее. Хоккеисту 34 года. Многих волнует вопрос, как живет пара с такой весомой разницей в возрасте и маленьким ребенком.

Для Леры Кудрявцевой этот брак стал уже третьим. Пара сыграла свадьбу в 2013 году, а их отношения начались на два года раньше. Ведущая подчеркнула, что после десяти лет близкого общения делать друг другу сюрпризы становится все сложнее, а потому муж уже давно перестал удивлять ее. "Не удается", – посмеялась телезвезда.

По словам знаменитости, их отношения пришли в стабильную фазу, все стало "ровно". При этом сама она вовсе не выглядит расстроенной этим фактом, видимо, Леру все устраивает и сейчас. Поклонники же обеспокоены тем, что в отношениях у эмоциональной ведущей якобы больше нет искры.

Лера Кудрявцева отметила, что они с супругом прекрасно осознают сильные и слабые черты друг друга, а потому все в порядке. Также она пожаловалась на то, что после перенесенной коронавирусной инфекции пища перестала нравиться ей по вкусу и больше не приносит удовольствия. При этом обладательница прекрасной фигуры и сейчас ни в чем себе не отказывает.

