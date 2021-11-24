"Очень личное": Родившая раньше срока Серябкина раскрыла правду о малыше

Поп-дива Ольга Серябкина, также известная под псевдонимом Molly, впервые стала матерью. На прошлой неделе звездная брюнетка родила маленького сына. Это стечение обстоятельство было весьма неожиданным. По словам артистки, роды должны были состояться на две недели позже.
Исполнительница хита "Если ты меня не любишь" сейчас откровенно делится с фанатами подробностями родов и фактами о ребенке. Несколько дней она таила интригу, а теперь легко отвечает на деликатные вопросы.
Малыш родился в здоровом весе — 3,2 килограмма. Мать кормит его грудью, чтобы дитя получало все необходимые витамины. Показывать сына миру Ольга Серябкина не торопится — ждет пока подрастет.
Известно, что ребенку дали имя Лука. Фанаты решили узнать у артистки, почему малыша так необычно назвали. "Это очень личное", — выразилась Ольга Серябкина, оставив поклонникам пищу для размышлений.
Звезда уточнила, что мальчик чувствует себя хорошо. Она планирует сделать ему все необходимые прививки. Также Ольга Серябкина крестить наследника. Первое время Лука будет находиться под надзором близких родственников, а затем мать хочет подыскать для него хорошую няню.
Сейчас Ольга Серябкина находится в роддоме, который не уступает престижному отелю по уровню комфорта. Она сообщила, что пока ребенок криками ей не докучает. "Думаю, что все веселье начнется дома", — разоткровенничалась молодая мать.