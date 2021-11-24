Взвывший от "информационного террора" сын Белохвостиковой решил поквитаться с Малаховым

Недавно имя актрисы Натальи Белохвостиковой прозвучало на фоне громкого скандала в телеэфире.

Около месяца назад в очередном выпуске популярного ток-шоу с Андреем Малаховым против Натальи Белохвостиковой выступил ее бывший зять – Александр Фарбер. Мужчина был женат на дочери актрисы Наталье, но потом этот брак был разрушен, и Фарбер обвинил в пагубном влиянии на дочь саму Белохвостикову.

Очевидно, за прошедший месяц переживания в звездной семье не улеглись, а проблемы не уладились. После всего пережитого 18-летний сын актрисы Кирилл буквально взвыл от "информационного террора". Молодой человек встал на защиту чести оскорбленной матери и решил поквитаться с Малаховым, обратившись в правоохранительные органы с просьбой защитить его семью от ушлых телевизионщиков.

Как сообщил "МК", сама актриса также уже подала иск в один из столичных судов и на бывшего зятя и на телеканал, выпустивший скандальное шоу. Дело знаменитости пока не рассматривалось.

Напомним, что актриса Наталья Белохвостикова в течение многих лет состоит в браке с режиссером Владимиром Наумовым. У пары есть дочь Наталья, пошедшая по стопам матери, – из-за нее-то и разгорелся конфликт с Фарбером, а также приемный сын Кирилл, которого усыновили в трехлетнем возрасте.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наталью Белохвостикову назвали опасной для облитого кипятком внука.