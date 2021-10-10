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Шоу-бизнес
Суд и дикая брань: Вскрылся шантаж Белохвостиковой из-за ошпаренного кипятком внука

Суд и дикая брань: Вскрылся шантаж Белохвостиковой из-за ошпаренного кипятком внука

Российская актриса Наталья Белохвостикова выжила зятя из семьи после того, как в ее квартире пострадал ребенок. Женщина плетет интриги.
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Вокруг пожилой артистки Натальи Белохвостиковой разразился скандал. Как писали "Дни.ру", артистка воюет против зятя Александра Фарбера, который не намерен ей уступать. По словам мужчины, знаменитость подговорила свою дочь с ним развестись, а также устроила дома непригодные для жизни внука условия.

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Все началось с того, что дочь Натальи Белохвостиковой временно переехала к матери, чтобы ухаживать за стариками-родителями, и взяла с собой сына. Уже тогда Александр Фарбер подозревал, что в квартире малышу живется несладко. Однажды он нагрянул туда с визитом и увидел, что малыш Максим облит кипятком.

В недавнем интервью журналистам НТВ Александр Фарбер рассказал, что произошло после этого. "Я получил дикую брань Белоховостиковой. Она орала на меня, как английский футбольный болельщик", — выразился несчастный зять. После этого знаменитость выставила родственника за дверь, а жена подала на развод. Александр Фарбер уверен — Наталья Белохвостикова шантажирует дочь, чтобы она шла у нее на поводу.

Сейчас отец ошпаренного кипятком ребенка ищет возможности забрать малыша к себе, поскольку считает, что в квартире актрисы ему находиться опасно. Там руководит 77-летняя Наталья Белохвостикова, которая уже не в силах, по его словам, заботиться о ребенке. Единственным выходом из сложившейся ситуации Александр Фарбер видит суд. Он уже подготовил для показа на заседании видео, где его сын сидит в заваленной хламом бабушкиной комнате.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Наталья Белохвостикова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 октября 2021, 14:04 Источник: НТВ/"Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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