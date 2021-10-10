Суд и дикая брань: Вскрылся шантаж Белохвостиковой из-за ошпаренного кипятком внука

Вокруг пожилой артистки Натальи Белохвостиковой разразился скандал. Как писали "Дни.ру", артистка воюет против зятя Александра Фарбера, который не намерен ей уступать. По словам мужчины, знаменитость подговорила свою дочь с ним развестись, а также устроила дома непригодные для жизни внука условия.
Все началось с того, что дочь Натальи Белохвостиковой временно переехала к матери, чтобы ухаживать за стариками-родителями, и взяла с собой сына. Уже тогда Александр Фарбер подозревал, что в квартире малышу живется несладко. Однажды он нагрянул туда с визитом и увидел, что малыш Максим облит кипятком.
В недавнем интервью журналистам НТВ Александр Фарбер рассказал, что произошло после этого. "Я получил дикую брань Белоховостиковой. Она орала на меня, как английский футбольный болельщик", — выразился несчастный зять. После этого знаменитость выставила родственника за дверь, а жена подала на развод. Александр Фарбер уверен — Наталья Белохвостикова шантажирует дочь, чтобы она шла у нее на поводу.
Сейчас отец ошпаренного кипятком ребенка ищет возможности забрать малыша к себе, поскольку считает, что в квартире актрисы ему находиться опасно. Там руководит 77-летняя Наталья Белохвостикова, которая уже не в силах, по его словам, заботиться о ребенке. Единственным выходом из сложившейся ситуации Александр Фарбер видит суд. Он уже подготовил для показа на заседании видео, где его сын сидит в заваленной хламом бабушкиной комнате.
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