Хабенский с почестями вернул опального Богомолова в МХТ

Константин Хабенский, недавно занявший пост художественного руководителя МХТ им. Чехова, провел сбор труппы. Грандиозные планы нового руководителям корреспондент "Дни.ру" выслушал в прекрасной компании Ренаты Литвиновой, Игоря Верника, Ирины Мирошниченко, Юрия Стоянова, Марины Зудиной, Александры Ребенок и других звезд главного драматического театра Москвы.

прочитано 29 раз