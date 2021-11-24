Хабенский с почестями вернул опального Богомолова в МХТ

Хабенский озвучил планы сразу на два сезона до 2024 года – так всем проще работать. Тут и моноспектакль Натальи Теняковой "Говорит Москва", и "Все о Еве" в постановке Евгения Писарева, и "Сирано де Бержерак" Егора Перегудова. Причем среди постановщиков будут даже люди кино — Жора Крыжовников и Юрий Быков.
Начались переговоры с легендарным Анатолием Васильевым и самым востребованным сегодня режиссером Дмитрием Крымовым. Последний уже определился с темой постановки под рабочим названием "Дикенс". Ею спектакль откроет украсит наступающий юбилейный сезон.
Ну а главная сенсация – возвращение в театр режиссера Константина Богомолова. Прежний худрук Сергей Женовач не жаловал его постановки. Зато теперь Богомолов приступает к репетициям над "Оптимистической трагедией". Новость об этом труппа театра встретила аплодисментами и восторженными криками.
Эта пьеса 1932 года Всеволода Вишневского в 1963-м была экранизирована Самсоном Самсоновым, а Вячеслав Тихонов блистал там в главной роли. И в театре пьеса ставилась по всей стране, всего в СССР насчитывалось не менее 120 постановок – в Ленкоме, БДТ, Малом...
У Богомолова, надо думать, история о революционных матросах-анархистах будет максимально актуализирована и переосмыслена.