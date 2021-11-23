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Шоу-бизнес
Изменившаяся до неузнаваемости Хромченко ошарашила россиян: Темные волосы и короткая стрижка

Изменившаяся до неузнаваемости Хромченко ошарашила россиян: Темные волосы и короткая стрижка

Эвелина Хромченко опубликовала неожиданный кадр. Она предстала в новом образе.
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В личном блоге знаменитости появился на кадр, на котором она стоит с младенцем на руках. Всегда утонченно одетая ведущая облачилась в грубую джинсовую куртку, из аксессуаров на ней можно увидеть лишь очки и часы, но самым удивительным стало вовсе не это. На фото Хромченко с короткой стрижкой и темными волосами.

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Подписчики сперва даже не поняли, что происходит, но затем осознали: на фото она и ее сын после выписки из роддома более 20 лет назад. Она поздравила молодого человека с Днем сына и призналась ему в любви. В комментариях разгорелось бурное обсуждение. Сама журналистка же часто отвечает своим поклонникам и общается с ними под публикациями.

Некоторые принялись отмечать, что сейчас Эвелина Хромченко выглядит намного лучше. Знаменитости эти высказывания не пришлись по душе. Она указала, что рада лишь тому, что это субъективное мнение каждого человека. Многие поклонники не смогли сдержать эмоций и оставили сотни теплых комментариев.

"Какие юные и чудесные!", "Вы просто волшебные", "Мать и дитя. Что может быть лучше", "Такая утонченная, слов нет", "Такая стильная и современная", "Вы просто королева", "Ой, какая хорошенькая девочка! Я сначала не поняла", – ахнули подписчики.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2021, 16:08 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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