Хромченко в расстегнутой блузке затмила невзрачную Гусеву

Обычно премьеры проходят в кинотеатрах, но на этот раз была выбрана Третьяковская галерея. Во-первых, в "Прекрасной эпохе" речь идет о художнике. Во-вторых, исполнительница одной из ролей Фанни Ардан давно хотела побывать в главном художественном музее Москвы.
Артистка предстала перед россиянами в кружевном черном платье по фигуре, стильном пальто и туфельках на высоких каблуках. Она буквально сразила наповал своим видом: точеная фигура, естественный макияж, приветливость... Сложно представить, что этой женщине пошел восьмой десяток лет! Ардан внимательно осмотрела экспонаты галереи, после чего легко прошлась по красной дорожке на премьере.
Не осталась в стороне Екатерина Гусева. Российская актриса тоже пришла в черном, отдав предпочтение стильному брючному костюму. Однако, по мнению пользователей Сети, обычно эффектная артистка на мероприятии выглядела невзрачно, особенно в сравнении с моложавой Фанни Ардан.
Черный костюм выбрала и Эвелина Хромченко, бессменная соведущая шоу "Модный приговор" на Первом канале. Изюминкой ее лаконичного образа стали очки в массивной темной оправе и маленький клатч. Внимание фотографов привлекли две расстегнутые пуговицы на блузке Эвелины.
На премьере отметился еще один сотрудник "первой кнопки", ведущий скандально известной передачи "Пусть говорят" Дмитрий Борисов. Шоумен явился в джинсах и красном свитшоте.
Директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова нашла лазейку в плотном графике и тоже появилась на премьере. Актриса выбрала необычные брюки и атласную черную кофточку, подчеркнувшую ее стройную фигуру.
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