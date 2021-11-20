Заснятый во время нежностей с Плетневой в трусах Газманов: жена надает мне по башке!

Телеканал "МУЗ-ТВ" шумно и широко отметил в Кремле 25-летие. Более сорока артистов с самыми известными песнями вышли на главную сцену страны в почти пятичасовом концерте. Они так соскучились по мероприятиям, что из кожи вон лезли. А иные, типа Анны Плетневой, даже из трусов готовы были выпрыгнуть.

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