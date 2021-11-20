Заснятый во время нежностей с Плетневой в трусах Газманов: жена надает мне по башке!

Плетнева пришла на праздник в очень смелом платье, кроем больше напоминающем домашний халат. То ли ткани не хватило у портного, то ли так было задумано, но из бесстыдного разреза на платье были видны предметы интимного гардероба – отделанные стразами лиф и трусики.
44-летняя Анюта хохотала, кружилась, распахивала подол фривольного наряда, поднимала шлейф и всячески показывала, что трусы у нее не простые, а золотые. Какие же сокровища такими прикрывают?.. Наверное, это не очень практично, зато все фотографы обратили внимание, все журналисты заметили. Про песни иной раз меньше говорят!
А когда за кулисами появился 70-летний Газманов, Плетнева не растерялась и бросилась к есаулу – задирала ноги, прижималась, напоминая не певицу, а куртизанку. Казалось, еще мгновение, а артистка скинет с себя все прямо здесь. Газманов такого напора не ожидал и отшатнулся: "Маруся, если это увидит, по башке мне надает!"
Директор певицы, предчувствуя, что это перебор, кричала: "Аня, запахнись!" И подозревая, во что все это выльется, боясь грядущих сравнений звезды с гетерой, умоляла журналистов "не выкладывать это".
Журналисты, конечно, класть хотели на эти запреты, ведь тут такая шикарная фактура, такие телеса!...