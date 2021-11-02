Машков о связи Табакова с Прокловой: Мы их берегли

В эпоху коронавируса стали максимально популярны ютуб-шоу и интервью со звездами. На них охотно приходят многие российские знаменитости. ведь время нынче не слишком рыбное. Но только не Владимир Машков!
Он недолюбливает журналистов, с презрением относится к выпячиванию инфоповодов, поэтому в современной действительности его редко встретишь в различных блогах на полях видеохостинга.
И вот наконец художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков дал первое большое интервью на "Ютуб".
Актер появился в ютуб-блоге Надежды Стрелец. Он сразу обозначил личные границы и заявил, что ему нечего сказать ютуб-аудитории. Интервью актер начал сам, почти с порога, не с вопроса ведущей, а со своего монолога, наполненного воспоминаниями и эмоциями.
Одной из первых тем беседы стала эпидемия коронавируса. Владимир Машков заявил, что одним из первых в Театре Табакова привился. Он отметил, что для него это критически важно, так как он сам столкнулся с угрозой.
"В театре два артиста умерли [от коронавируса]. Мы их берегли. Для меня этот опыт уже чудовищный", – признался Машков.
Худрук впервые коснулся скандальной темы признании актрисы Елены Прокловой в домогательствах известного режиссера. Машков деликатно заявил, что эта тема ему не знакома. "На некоторые вещи психофизически даже не могу обратить внимания", – заключил Машков.
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