"Государство помогает выжить!": Машков о своих расходах и накоплениях во времена пандемии

Владимир Машков – редкий гость на светских мероприятиях. Но на церемонию вручения наград журнала ОК! "Больше, чем звезды", не прийти не мог. Там его сразу атаковали с расспросами журналисты.

Владимира Машкова часто называют секс-символом российского кино. Но 56-летний актер относится к этому иронично. "Секс-символом меня называли в прошло веке, – уверяет он. – Сейчас уже пришли другие, молодые, более достойные этого звания!"

Актер, конечно, лукавит – спектакли и фильмы с ним по-прежнему вызывают огромный зрительский интерес. Но вот приносит это ему какую-то финансовую отдачу? "Мне когда-то дедушка сказал: "Представь себе, что есть люди, которые копят всю жизнь деньги, потом умерли и не потратили сбережения. А есть люди, которые всю жизнь тратят, а потом берут и умирают, – говорит актер. – Поэтому я особо не коплю".

Да и в нынешней ситуации, когда театры полгода простаивали и артисты были без работы, особо не накопишь. "Сейчас всем театрам приходится трудно, но, слава Богу, государство помогает выжить. Но ведь не первый раз на нашему веку неприятности, они нас научили быть более спокойными и бесстрашными", – мудро заметил Машков.

Рассказал он и о том, как защищается от коварного коронавируса. "Я сделал себе прививку от гриппа, когда начнется вакцинация от коронавируса, тоже непременно с удовольствием пойду, – заверил артист. – А пока мою руки, чищу зубы, ношу маску, общаюсь со здоровыми людьми. В театр у нас (Московский театр Олега Табакова – Прим. ред.) здоровый коллектив!"