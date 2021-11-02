Похоронивший жену Шаляпин взвыл от новой потери: Так легко обрывается жизнь

Около месяца назад скончалась новоиспеченная супруга шоумена, Татьяна Дэвис. Известно, что она заразилась коронавирусной инфекцией. Жена знаменитости была женщиной достаточно известной в узких кругах и крайне обеспеченной, из-за чего он практически сразу столкнулся с критикой. Сам Прохор отмечал, что незадолго до ухода супруга обвинила его в произошедшем. Он сам долгое время якобы не мог найти себе места от горя.
Известно, что первые симптомы у женщины появились практически сразу после свадьбы. Многие полагают, что заражение произошло именно в день бракосочетания, но доказать этот момент уже не представляется возможным. Сперва Татьяна боролась с болезнью в собственном доме в США, но затем пришлось обратиться к специалистам.
Теперь стало известно, что Прохора Шаляпина ждал новый удар. В "историях" личного блога он рассказал, что его друг, Дмитрий Соколов, ушел из жизни. Известно, что он работал фотографом и нередко сотрудничал со звездами. Ему было всего лишь 37 лет.
Шоумен отметил, что ему невероятно жаль, что все произошло так. "Так легко обрывается человеческая жизнь", – написал он, отметив друга. Шаляпин рассказал, что его близкий человек разбился в автокатастрофе. Он подчеркнул, что будет очень скучать.
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