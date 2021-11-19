Стало известно о смерти Богомолова

Скончался выдающийся советский журналист. Анатолий Богомолов был потрясающим человеком.

Стало известно об уходе мастера своего дела и профессионала с большой буквы Анатолия Богомолова. Много лет он трудился главным редактором. Ему посчастливилось работать на Всесоюзном радио, на Центральном телевидении, в редколлегии Госкино СССР и других престижных организациях. Мужчина сделал большой вклад в развитие отечественной журналистики и прожил достойную жизнь.

Причина смерти в СМИ пока не освещается. Известно, что Анатолий Богомолов умер в возрасте 91 года. Коллеги вспоминают журналиста добрым словом, подбирают слова поддержки родственникам усопшего.

Благодаря опыту и творческому ремеслу, после распада совесткого государства Анатолий Богомолов занял место руководителя в Министерстве печати. А с 1998 года до конца своих дней он выполнял обязанности секретаря в Союзе журналистов России.

Глава творческого объединения журналистов Владимир Соловьев прокомментировал кончину коллеги. Лично они не общались, но руководитель наслышан достижениями Анатолия Богомолова. Председатель назвал покойного заслуженным человеком во всех отношениях.

Смерть никого не щадит. То и дело появляются новости об уходе замечательных людей. Так, недавно стало известно о кончине знаменитого актера Игоря Савочкина.