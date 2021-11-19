"Это неправда": В бедствии с изувеченной Хлебниковой нашли неожиданную деталь

Вечером 18 ноября в столичной квартире певицы Марины Хлебниковой всполохнул огонь и привел к страшному бедствию — пожару. Певица сильно пострадала, была госпитализирована с жуткими увечьями и введена в кому. Источник сообщил РИА Новости, что вместе с артисткой из квартиры вытащили немолодого мужчину, личность которого пока не разглашается.
Эта неожиданная деталь вызвала в Сети массу слухов. Поклонники артистки пришли к выводу, что вторым пострадавшим стал экс-супруг певицы Михаил Майданич. Собеседник РИА ФАН, близкий к семье Марины Хлебниковой, опроверг эту догадку. "Это неправда, он недавно освободился, но к ней бы не пошел", — выразился информатор.
По имеющимся сведениям, Марина Хлебникова делила жилплощадь лишь со своими родителями и наследницей Доминикой. Как отметил источник, родня обгоревшей звезды старается определить, может ли роковая квартира быть пригодной для жизни. В планах провести оценку объекта недвижимости.
Напомним, астролог Алена Зотова выдвинула версию того, как можно помочь артистке. Эксперт по расположению звездных светил считает, что за Марину Хлебникову нужно массово молиться — тогда общий энергетический потенциал положительно повлияет на состояние вокалистки.