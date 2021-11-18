Беременная жена Ивлева с иглой в вене напугала россиян

Валерия рассказала, что ее самочувствие оставляет желать лучшего. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта девушка разместила фото, на котором находится под капельницей.
Жена телеведущего пожаловалась, что ее состояние ухудшилось: она чем-то отравилась. Подробностей она озвучивать не стала.
Напомним, журналистка Валерия Куденкова и Константин Ивлев связали себя узами брака в феврале этого года. Они также обвенчались в церкви. Вскоре после этого пара сыграла свадьбу для родных и близких в казачьем стиле.
Избранница забеременела от 47-летнего шоумена и сообщила радостную новость в начале ноября. Поклонники звездной четы порадовались за влюбленных.
Однако нашлись и злопыхатели, которые считают Валерию разлучницей. По их мнению, девушка стала причиной развода Константина Ивлева с предыдущей супругой. Хейтеры считают, что Валерия не имеет морального права быть вместе с известным ведущим.
Как писали "Дни.ру", Константин Ивлев развелся с женой летом 2020 года. Пара была жената 23 года. Ранее шоумен признался, что не принимает участия в воспитании родной семилетней дочери Маруси.
При этом ведущий убежден, что его экс-супруга правильно воспитывает наследницу.