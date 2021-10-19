"Вы самый лучший друг у меня!": Милохин клянчит деньги у Баскова

В ютуб-шоу "Вопрос ребром" ведущий – рэпер Баста – спросил у тиктокера, есть ли у него в шоу-бизнесе человек, которому тот можешь позвонить как другу. При этом он констатировал, что мир селебрити очень циничен.
Даня Милохин, недолго думая, ответил, что таким человеком является Николай Басков. "Давай ему сейчас позвоним, попросим, чтобы 50 000 нам перевел!", – предложил музыкант. Уверенный в успехе артист сразу согласился.
"Николай, здравствуйте. У меня проблема. Короче... Можете мне 50 000 занять?", – попросил Даня Милохин певца. Николай Басков не отказал юному приятелю.
"Ну, конечно. Только я смогу их тебе послезавтра передать, потому что меня нет, я отъехал", – ответил "золотой голос России". Даня Милохин поблагодарил старшего друга и признался, что они подстроили телефонный разговор. На это Николай Басков не обиделся, отметив, что всегда готов помочь товарищам.
"Вы самый лучший друг у меня в шоу-бизнесе", – заявил радостный Даня Милохин.
Напомним, тиктокер Даня Милохин известен еще и смелыми нарядами. На премии МУЗ-ТВ блогер появился в половине розового платья. Провокационный образ юноши народ воспринял неоднозначно. Некоторые решили, что блогер желает раскрыться фанатам как женщина.
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