Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе
партнеры
Четверг
18 ноября
Лента новостей
15:01
Как живёт первая жена Иосифа Пригожина, которую он бросил с двумя детьми
15:00
Не только КВН: Что ждет красавицу-внучку Маслякова
15:00
"Зависть": вдову Табакова прижали из-за слов о Пересильд
14:53
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
14:49
Новый поворот в скандале с закрытием шоу "Игра": Официальная информация есть
14:48
Скоро рожать: Вскрылся пол малыша Кристины Асмус
14:44
"Регина, что с вами?": Тодоренко рухнула на пол на глазах у зрителей во время выступления
14:36
"Не могу остановиться": стареющая Орбакайте превращается в копию Пугачевой
14:29
В России предложили наказать Украину за сделанный из памятника Ленину унитаз
14:23
"Владимир Владимирович": Толкалина прижалась к знаменитому красавцу
14:22
Дочь запрещает рассказывать о ней, а внучка отказалась от имени бабушки: как живет Регина Дубовицкая и ее семья
14:10
Всплыли страшные детали любовных утех Успенской: Хотел выбросить из окна
14:00
"Долго смеялись": Панкратов-Черный вспомнил шутку над режиссером Рязановым
13:52
Беременная жена Ивлева с иглой в вене напугала россиян
13:43
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
13:26
"Какой смысл?": Шепелев раскрыл решение с возлюбленной
13:25
Так и льнет: Замужнюю Пугачеву в короткой юбке засняли с Буйновым
13:23
Под Липецком мужчина зарубил раненого друга топором и спрятал труп во дворе
13:04
"Жестокая трагедия": На застрелившего женщину Алека Болдуина подали в суд
13:01
Рыдающую Королеву засняли рядом с Николаевым: Вернулась к бывшему?
12:44
Жители Тюменской области записали видео для Путина с просьбой отменить QR-коды
12:30
"Смерть отношений": Газманов шокировал признанием в измене
12:20
В Госдуме призвали выделить деньги на отмену пенсионной реформы
12:16
"Ненавидит всех": оскандалившийся Руссо врезал Пригожину после тяжких обвинений
12:13
14 лет спустя: что стало с дочкой актёра Дедюшко, который погиб в аварии вместе с семьей
12:13
"Работает целая команда": дочь Заворотнюк пытается помочь маме
12:08
За сутки в России выявили 37 374 новых пациентов с ковидом
12:08
Эндокринолог рассказала о последствиях полного отказа от сахара
12:00
Названы самые высокооплачиваемые в России вакансии для соискателей с небольшим опытом
11:56
"Забитой" Савичевой внезапно дали под дых: Теряется на фоне других
11:46
Война за миллионы: Вышвырнутый за борт Жигунов подал в суд на детище богача
11:46
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
11:30
"Моя ж": пышка из "Дома-2" показала голый зад
11:26
Ограничение свободы: Кабаеву спустили с небес на землю
11:25
Впервые за 13 лет: москвичам пообещали рекордно низкое атмосферное давление
10:53
"Меня рядом с ней не оказалось": известная телеведущая рассказала о страшной беде Даны Борисовой
10:48
Рязанова заявила о близких отношениях с Меньшовым: Вот чулки снимаю, вот трусы
10:47
Живет под охраной, играет в покер и собирается в Россию: как сейчас живет София Ротару
10:46
Дочерей Табакова, Газманова и Турецкого разнесли в пух и прах
10:46
"В удовольствие": Отвергнутая Орлова заинтриговала народ
09:58
"Прямо сейчас его готовим": Даню Милохина отправляют в армию
09:55
"Изыди, сатана": попы изгоняют бесов из "оскверненного" Бузовой МХАТа перед возвращением Дорониной
09:51
Изгнанную Бузову призвали заплатить за выход на сцену: Есть соответствующие бумаги
09:20
"Могу себе это позволить": оплеванная Волочкова оправдалась за роскошную жизнь
09:02
Американский политолог Ливен назвал единственный для Украины способ вернуть Крым
08:59
Раскрыта тайна округлившейся молодой жены Петросяна: Скоро второй!
08:37
Развод? Богомолов появился на публике без обручального кольца
06:52
Рыба в фольге от Леры Кудрявцевой: пошаговый рецепт
04:37
"Стыдно": Сбросившая оковы Спирс рассказала о жизни на свободе
02:45
Маникюр и характер: что может сказать о женщине цвет ее ногтей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всплыли ужасающие данные о тяжелом недуге Бузовой: Вылечить уже невозможно
Счета оказались пусты: пасынок не обнаружил ни копейки от наследства Джигарханяна
Немецкий политолог Рар назвал звонок Меркель триумфом Лукашенко
"Раскричались, как Петросян": вдова взорвалась после слухов о мучениях умирающего Джигарханяна
Возмущенный Дибров разнес легендарного Бодрова: Дерьмо, а не герой времени!
"Бриллианты "тяжеловаты": оканфузившуюся дочь Стриженовой поймали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Как живёт первая жена Иосифа Пригожина, которую он бросил с двумя детьми

Как живёт первая жена Иосифа Пригожина, которую он бросил с двумя детьми

После многолетнего конфликта с известным бывшим мужем Елена Соколова покинула Москву
прочитано 49 раз

Иосиф Пригожин встретил Елену Соколову (Соколова – девичья фамилия Елены) на одном из концертов в конце 80-х годов. Продюсер мгновенно влюбился в девушку и сделал ей предложение практически сразу после знакомства.

ПО ТЕМЕ

Пригожин поддержал "Муз-ТВ" в секс-скандале с Киркоровым: Никакой свободы слова!

Обвиненный в предательстве Пригожин набросился на известную певицу: Просто маразм

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Если для Елены, которая была старше возлюбленного на четыре года, этот брак оказался не первым, то для него возлюбленная стала не только первой женой и женщиной. Пока Соколова занималась детьми и бытом, Пригожин был кормильцем в семье. В 1989 году у супругов появился первый ребенок Дмитрий, а спустя восемь лет на свет появилась дочка Даная. Однако проблемы в семье начались еще до ее рождения.

Брак начал разваливаться, когда супруги узнали о серьезных проблемах со слухом и зрением у сына, который в свои три года так и не начал говорить. Так Соколова и Пригожин начали превращаться во врагов – они винили в болезни сына друг друга. Позже продюсер признавался, что упреки со стороны жены спровоцировали его желание завести ребенка на стороне.

Иосиф закрутил роман с музыкальным менеджером Лейлой Фаттаховой – в 1999 она родила ему дочь Елизавету. Тогда Данае, рожденной в браке с Соколовой, было уже два года. Но жена продюсера узнала о его связи только в начале нулевых. Супруги решили разойтись, но какое-то время еще прожили вместе. Окончательно уйти из семьи Пригожин решился, когда в его жизни появилась Валерия.

Мужчина ушел из дома под предлогом, что ему нужно собраться с мыслями, и больше не вернулся. В 2004 году продюсер развелся с первой женой, которая обвиняла в случившемся Валерию. Иосиф утверждал, что супруга стала плохо выглядеть и интересовалась только домашними заботами, а Елена заявляла, что муж запрещал ей заниматься чем-то кроме дома.

После развода Соколовой достались три квартиры, земельный участок и деньги, которыми Пригожины регулярно снабжал и ее, и детей. Так экс-супруга продюсера продолжала сидеть дома, а в 2013 году вышла замуж за Дмитрия Шлапака, который моложе ее на 20 лет. Именно из-за него ее отношения с бывшим испортились окончательно.

Иосиф, и без того считавший нового мужа экс-супруги альфонсом, разочаровался еще больше, когда та заложила две квартиры, чтобы помочь избраннику с бизнесом. Пригожин попытался помочь вернуть имущество, но из этого ничего не вышло. Так конфликт бывших разгорелся с большей силой. К тому же, к нему присоединились дети. Иосиф не понимал, как его наследники могли подписать бумаги и участвовать в такой глупой авантюре. Его дочь Даная обвиняла отца в алчности, заступаясь за маму. А сын Дмитрий и вовсе оборвал все связи с папой.

Сейчас о судьбе Соколовой мало что известно. Скорее всего, женщина живет в Ставрополе, где родился ее новый муж. Елена продала последнюю, самую дорогую квартиру, и купила наследникам два скромных жилища в Москве. Даная наладила отношения с отцом в прошлом году и встала на его сторону. Девушка извинилась за все нелицеприятные слова, сказанные в его сторону. Однако теперь родня по линии матери считает наследницу продюсера предательницей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
18 ноября 2021, 15:01 Источник: Anews.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Брюки с лампасами и огромное жабо: Валерию не узнали в Кремле

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Так и льнет: Замужнюю Пугачеву в короткой юбке засняли с Буйновым

Артисты давно дружат

Шоу-бизнес

Раскрыта тайна округлившейся молодой жены Петросяна: Скоро второй!

Публика вывела на чистую воду
Шоу-бизнес

"Работает целая команда": дочь Заворотнюк пытается помочь маме

Девушка активно ведет блог
Шоу-бизнес

"Смерть отношений": Газманов шокировал признанием в измене

Поклонники взбудоражены

Гороскоп

Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей

Здоровье

За сутки в России выявили 37 374 новых пациентов с ковидом
Новый максимум смертей от ковида: в России зарегистрировано 36 626 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения в России на три года
Почему люди без масок не заражаются COVID-19 – объяснил врач Фадеев

Спорт

Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде

Регионы

В Красноярске на складе магазина на рабочего рухнули стеллажи с алкоголем
Пьяный посетитель курганской сауны угрожал ножом фельдшеру скорой помощи
Житель Кузбасса выстрелил в пенсионерку при попытке ограбления
В Серпухове воры стащили оградки с местного кладбища
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+