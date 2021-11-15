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Шоу-бизнес
"Плевок в душу": неблагодарный Шаляпин вышвырнул ошарашенную Кравец

"Плевок в душу": неблагодарный Шаляпин вышвырнул ошарашенную Кравец

Актриса и певица Алена Кравец считается самой сердечной и участливой звездой в российском шоу-бизнесе. Где какая беда – она первая спешит, первая обнажает свое большое сердце. Помочь попавшей в больницу Светличной, накормить нуждающуюся Поргину, найти адвокатов Ефремову, обеспечить транспорт травмированному Соседову – все Кравец. Правда, находятся такие странные люди, которые душевных порывов ангела Аленушки не ценят.
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"Кто людям помогает — тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя", – пела старуха Шапокляк в мультфильме про крокодила Гену и Чебурашку. В справедливости этих слов Алена Кравец недавно неоднократно убедилась на личном примере.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Когда певец Прохор Шаляпин внезапно овдовел, Алена Кравец одна из первых поспешила к нему с искренними словами соболезнования. А когда истекло 40 дней, сказала ему, что жизнь продолжается и лично взялась устраивать новое счастье Прохора. Алена знала, что ему нравятся состоятельные дамы бальзаковского возраста, каковых на Рублевке очень много. Поэтому и решила главная московская светская львица помочь загрустившему артисту c завидной невестой. Более того, она обещала финансово поучаствовать в будущей церемонии бракосочетания.

Но неблагодарный Шаляпин широты душевного порыва Кравец не оценил. Даже после нескольких вариантов сватовства. Вместо благодарности, обвинил ее в непочтении к его "вдовствующему статусу" и заблокировал ее в социальных сетях. "Это плевок в душу от человека, которому я всегда симпатизировала и поддерживала, – поражена Алена. – За мои добрые дела он отблагодарил таким гнусным образом. Что же, Бог ему судья!"

Интересно, что в "черном списке" Алена и у бывшей телеведущей Даны Борисовой. "Но к ней у меня нет и не может быть никаких претензий и обид. – заявила Кравец, – С состоянием ее психики и размером мозга мне все давно понятно. Отношусь к ней спокойно, по-христиански, с пониманием и даже сочувствием. Пусть блокирует – смахну слезы, постараюсь пережить и не замечать. А я ведь и ей, и ее дочери я когда-то не раз тоже предлагала помощь в их трудных жизненных ситуациях. Господь их всех простит".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: пресс-служба
Автор: 15 ноября 2021, 09:19
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Эта шатающаяся по всяким шоу безмозглая курица совсем уже тупенькой стала.Она даже не столько противная,сколько смешна.
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