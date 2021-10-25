Устроившего клоунаду Костюшкина напугали страшными муками: Спаси и сохрани

Исполнитель решил внести нотку позитива в непростой период жизни граждан. Он выложил коллаж из трех фотографий, показав подписчикам, как можно носить маски слегка нетрадиционным способом. Так, на первом кадре артист спустил средство защиты на подбородок. На втором кадре маска надета на нос, а на на третьем – на лоб.
Стас Костюшкин написал стихотворение. В рифму он рассказал, что огорчен событиями, связанными с введенными ограничениями, а также иронично отметил, что людям снова придется брать деньги в банке. Певец поинтересовался у поклонников, можно ли так носить маску. "Праздник каждый день", – поставил он хештег.
Некоторые поклонники поддержали артиста. Они написали, что даже в такое тяжелое время необходимо сохранять позитивный настрой. "Хороший год и конкурсы интересные", "Спасибо за позитив", "Вы лучший", "Уважаемый Стас, мне нравится любой фасончик на Вас", – написали они.
Другие же попытались напугать Стаса Костюшкина страшными муками. Они указали, что смеяться над вирусом, когда умирает столько людей – не совсем корректно, а также предупредили артиста о последствиях неправильного ношения маски. "Смешно, но страшно", "Очень тупо. Понятно, что не столкнулись еще с этой проблемой", "Нельзя так. Кто-то же правда поверит", "Спаси и сохрани нашу жизнь", – прокомментировали подписчики. Сам артист подчеркнул, что не хотел никого обидеть, просто убежден, что "улыбка спасает от самых страшных бед".
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