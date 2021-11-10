"Так меня это задело за живое": Анфиса Чехова взвыла из-за страшной несправедливости

Анфиса Чехова подняла важную тему. Она пожаловалась поклонникам на непонимание.

В своем микроблоге ведущая призналась, что из-за тревожных мыслей не спала всю ночь. Она рассказала, что попросила одну известную девушку разместить в "Сторис" анонс своего "Откровенного разговора: Революция тела – Эволюция души". Но теледива услышала вежливый отказ, аргументированный тем, что она не поддерживает тему похудения, липосакции и прочего.

Анфиса Чехова была очень расстроена тем, что ее неправильно поняли. "Так меня это задело за живое", – взвыла ведущая. Звезда уточнила, что ее вывело из себя то, что у многих людей похудение ассоциируется с чем-то плохим.

Знаменитость подчеркнула, что всегда пропагандировала то, что быть разными – это хорошо и была против стандартов. Артистка напомнила, что научилась жить в гармонии с собой, когда ее вес составлял более 90 килограммов. Также Анфиса Чехова заверила, что никогда не делала пластические операции.

Теледива заявила, что ее похудение было "побочным эффектом" ее внутренней работы над собой и заботы о себе. После появления на свет сына она перестала биться за похудение, поскольку поняла, что тратить жизнь на вечную погоню за худобой – самое бессмысленное занятие. Напомним, ранее Анфиса Чехова похвалилась своим роскошным жильем в столице.