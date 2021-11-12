Раздавленный горем Шаляпин побелел после смерти родного человека

Недавно в жизни молодого мужчины произошло большое горе – он потерял жену спустя два месяца после свадьбы. Татьяна Дэвис только успела стать Прохору Шаляпину по-настоящему родным человеком, как коварная болезнь навсегда забрала возлюбленную артиста.
Прохор был раздавлен горем и очень тяжело переживал потерю, но понял, что надо собраться и как-то жить дальше. Так недавно в память о супруге артист дал благотворительный концерт для пациентов и сотрудников хосписа. А теперь решил обновиться внешне и сменил имидж.
В своем инстаграм-аккаунте артист опубликовал фото нового себя – переживший утрату Шаляпин внезапно побелел. Мужчина сделал новую прическу, превратился в блондина и облачился в элегантный белоснежный костюм. Этот снимок певец сопроводил философским изречением о том, что только незрелый человек станет переживать о словах других в свой адрес.
Многочисленные фолловеры Прохора Шаляпина высоко оценили его новый образ и нашли, что в таком виде мужчина напоминает настоящего принца или даже ангела. Люди еще раз выразили артисту слова поддержки и соболезнования в связи с его личной трагедией и пожелали сил жить дальше.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Прохор Шаляпин сел в лужу после смерти жены: у артиста не осталось денег.
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