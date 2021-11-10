"Будем бороться вместе": Шаляпин нанял красавицу-блондинку для защиты обвиненной во взятках матери

Последними новостями певец поделился с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте. Он опубликовал фото с правозащитницей и выразил ей благодарность.
Катю Гордон музыкант назвал умницей и красавицей. Прохор Шаляпин рассказал, что они с адвокатом обсудили "вопиющий беспредел" вокруг его матери в Волгограде. "Будем бороться вместе", – заявил исполнитель. Ради восстановления справедливости он намерен идти до конца.
Напомним, что родительница звезды Елена Колесникова работает сестрой-хозяйкой в одной из больниц Волгограда. Поговаривают, что женщина якобы помогала заключенным уклоняться от исправительных работ, выдавая им фальшивые справки и беря за это вознаграждение.
Матери Прохора Шаляпина вменяют четыре эпизода с получением взяток на общую сумму 50 тысяч рублей. Если правонарушение будет доказано, женщине грозит шесть лет колонии.
Отметим, что Прохор Шаляпин сейчас переживает трудные времена. Не так давно певец похоронил супругу-миллионершу вскоре после свадьбы. Как писали "Дни.ру", у звезды нет средств на ремонт подаренных умершей от ковида женой квартир. Артист очень хотел бы сдавать недвижимость, но пока такой возможности у него нет.
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