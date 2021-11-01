"Дело святое": Сигареты и алкоголь свели в могилу звезду фильма "Гараж" Ию Саввину

Знаменитая актриса Ия Саввина страдала перед кончиной. Вдовец Анатолий Васильев раскрыл горькие детали.

Десять лет назад не стало потрясающей советской артистки. Звезда фильма "Гараж" Ия Саввина скончалась после обнаружения рака кожи. Муж усопшей Анатолий Васильев решился рассказать о трагических обстоятельствах смерти только сейчас.

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Известная актриса умирала дома, в комнате, прямо на диване. За пару месяцев до рокового дня артистка обосновалась на софе. Процесс ухода из жизни затянулся, заставляя звезду испытывать страшные муки.

Ее супруг рассказал, что ситуацию усугубляли пагубные привычки. Незадолго до смерти Ия Саввина пристрастилась к курению, постояно затягиваясь сигаретами. Знакомый врач-пульмонолог утверждал, что легких у актрисы уже не оставалось.

Кроме того, знаменитость припала к бутылке. "Ну это дело святое", — выразился Анатолий Васильев, не осозновая вреда, который приносит алкоголь. Женщина употребляла спиртные напитки, когда была при смерти — то есть сраженный болезнью организм периодически получал порцию токсичного вещества.

Напомним, народная артистка СССР Ия Саввина умерла 27 августа 2011 года. Звезде было 75 лет. За десять дней до ухода на тот свет актриса зарегистрировала брак. Она оставила в наследство многомиллионную недвижимость и уникальную коллекцию антиквариата.