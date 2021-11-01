"Имею право": Шаляпин оттяпал элитную недвижимость у родителей мертвой жены

Певец Прохор Шаляпин рассказал о наследстве. Его покойная жена Татьяна Дэвис имела целое состояние.

В самый разгар лета 2021 года Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Счастье молодоженов было недолгим. Уже через два месяца после свадьбы супруга певца умерла из-за коронавируса.

Кто-то поверил в трагическую историю любви артиста, кто-то скептически воспринял печальную информацию. Тем не менее многих сильно интересует, как много денег Прохор Шаляпин сможет выручить после кончины жены. Наконец, звездный мужчина раскрыл планы на наследство.

Певец заявил, что не намерен судиться с родителями усопшей Татьяны ради наживы. "У меня совести, конечно, не хватит подавать на наследство, хотя мне многие адвокаты говорят, что я имею право", — объявил Прохор Шаляпин.

Однако вокалист не так щедр, чтобы оставаться с пустыми руками. При жизни Дэвис подарила ему четыре квартиры. Мужчина заявил, что не собирается отдавать элитную недвижимость в общий котел для распределения. По словам артиста, подаренное жилье не считается наследством, поэтому обсуждать нечего.

Так что Прохор Шаляпин оттяпал большой куш, а родственники, по его словам, даже не просили вернуть квартиры. Как сообщил певец, Татьяна Дэвис успела заработать достаточно средств, чтобы теперь ее мать и отец ни в чем не нуждались.