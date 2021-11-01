"Дай бог ей здоровья": всплыла шокирующая информация о Мадонне

Мадонна – любимица миллионов. У певицы есть целая армия поклонников, которая поддерживает ее во всем. Они знают все песни артистки наизусть, а также помнят каждый ее шаг и действие.
Недавно вышел новый выпуск журнала V Magazine, в котором красуется американская исполнительница. Блондинка снялась в образе покойной Мэрилин Монро. 63-летняя дива почти полностью голая лежит на кровати спиной к камере. Из одежды – колготки в сетку и перчатки.
Конечно, нашлись хейтеры как в России, так и за рубежом, которые раскритиковали знаменитость за такую фотосессию. Многие посчитали, что звезде уже не подходят такие откровенные снимки.
"Я полностью поддерживаю Мадонну, потому как Мадонна долгие годы является провайдером смыслов, а не только картинок. Глупых картинок, если говорить о российском шоу-бизнесе. Глупых бессмысленных рож в "Инстаграме" и глупых бессмысленных идей", – резко высказал свое мнение корреспонденту "Дни.ру" Рустам Солнцев.
Шоумен уверен, что все, что делает Мадонна – правильно. Действительно, певица старается во все свои творческие работы вкладывать какую-то идею. Многих может шокировать информация о том, что артистке можно в таком возрасте делать все, даже такие откровенные снимки.
"Мадонна – это все-таки про смыслы. Дай бог ей здоровья в любом возрасте. Пусть делает, что хочет. В этом всегда есть смысл", – подытожил Солнцев.
https://www.youtube.com/watch?v=oOC2LSrkSoE
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