Вдова спустя 28 лет огласила странный предсмертный наказ режиссера Гайдая

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!" – эти любимые всеми картины Леонида Гайдая составляют золотой фонд отечественного кино. Но мало кто знает, каким был режиссером в отношениях с любимой женой актрисой Ниной Гребешковой.

В декабре 2013 года на доме в Москве по адресу улица Черняховского, дом 5, корпус 1 появился бронзовый барельеф выдающегося кинорежиссера, который прожил здесь большую часть своей жизни – с 1959 по 1993 годы. Именно сюда и пришел журналист Александр Казакевич, чтобы встретиться с актрисой Ниной Гребешковой. Они прожили вместе 40 лет. Но вот уже 28 лет как она стала вдовой – режиссер умер 19 ноября 1993-го на 71-м году жизни в московской больнице в результате тромбоэмболии легочной артерии.

ПО ТЕМЕ Вдова Гайдая попала в больницу после скандала с Варлей

"Чувство юмора уникальное: "Саша, мне же 90 лет! Это же неприлично! Как ты считаешь?" – рассказал журналист об общении с вдовой режиссера – "Мне Гайдай перестал приходить во сне. Я больше не слышу его шагов. Раньше мне казалось, что он здесь рядом, идет на кухню, ставит себе чайник. А сейчас – нет".

Сделала Нина Гребешкова и предположение, почему умерший муж ей больше не снится: "Может, он себе ТАМ завел кого-нибудь? Как ты думаешь?"

Спустя 27 лет после кончины супруга Нина Гребешкова огласила его просьбу, сделанную на смертном одре. "Когда Леня уходил, я приехала к нему в больницу, вижу: он хочет мне что-то сказать, я к нему нагнулась, а он говорит: "Нинок, ты только замуж ни за кого не выходи!" – вздыхает Гребешкова. Он больше и не вышла – наказ любимого мужа исполнила.