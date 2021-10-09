Раскинувший ноги в парной известный спортсмен поместил Волочкову снизу

Балерина и фигурист обожают банные процедуры.

Фигурист Алексей Ягудин повторил знаменитый банный шпагат балерины Анастасии Волочковой. Фото из парной спортсмен показал подписчикам личного микроблога.

Ягудин не поленился и сделал фотоколлаж. В верхнюю часть снимка он поместил себя. В кадре Алексей сидит на лавке широко раскинув ноги. Голову фигуриста венчает банный головной убор, пах он прикрывает веником. В нижнюю часть коллажа он поместил того, кого пародировал, – экс-приму Большого театра Анастасию Волочкову. На фото танцовщица сидит в шпагате.

Поклонникам фототворчество Алексея Ягудина пришлось по душе. По словам подписчиков, коллаж Ягудина получился очень удачным. Дескать, сначала кажется, что обнаженная Анастасия и Алексей парятся вместе, но на разных полках.

В комментариях к публикации отметился артист балета Николай Цискаридзе. "Леха! Тяни стопы", – посоветовал танцовщик спортсмену. "Если еще чуть-чуть потяну, они оторвутся", – написал в ответ на замечание фигурист.

Отметим, Анастасия Волочкова обожает банные процедуры. В загородном доме балерины есть парная, хаммам и купель. Знаменитость часть публикует фото из парилки в личном микроблоге. Чтобы подписчики не заскучали, Волочкова периодически демонстрирует им прекрасную растяжку. Иногда в шпагат она садится полностью обнаженной.