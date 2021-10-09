Александр Серов в реанимации: артисту помогают дышать

Вокалист Александр Серов в больнице. У 67-летней звезды отечественной сцены обнаружили коронавирусную инфекцию. По данным СМИ, у артиста поражены легкие – на 75%.
Ковид сразил исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" еще две недели назад. Тогда Серов обратился в клинику, расположенную недалеко от его загородного особняка. Позднее, когда состояние ухудшилось, Александра Николаевича перевезли в медицинское учреждение в Москве.
Сейчас Александр Серов находится в реанимационном отделении. Дышать пораженному коварной заразой певцу помогает кислородная маска. Подробности состояния знаменитости журналистам сообщили его друзья.
Добавим, в прошлом, 2020 году, Александр Серов жаловался на здоровье. Артист сломал ногу. Травмированная конечность заживала долго. Вокалисту даже пришлось отменить гастроли.
Как писали "Дни.ру" незадолго до возникновения недуга Александр Серов в срочном порядке продавал столичную квартиру. Пятикомнатные апартаменты артист оценил в 20 миллионов рублей. Покупателей жилища Серов обещал бонусом сводить в ресторан.
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