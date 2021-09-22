Как выглядит свежий памятник на могиле умершего от ковида единственного сына Моргуновой

19 мая 2020 года, не дожив всего 10 дней до 53-летия, из жизни скоропостижно ушел Максим Моргунов, единственный сын легендарного советского диктора Светланы Моргуновой. Проклятый коронавирус!.. На могиле Максима побывал корреспондент "Дни.ру".



Максим Моргунов упокоился на новом, 27-м участке, престижного Троекуровского кладбища – на аллее, где в основном могилы военных. Это неслучайно: в начале 2000-х он был военкором, вел авторскую программу "Военное дело" на телеканале НТВ. Некоторые из его сегодняшних "соседей" по погосту были героями этой передачи. В последние же годы сын Моргуновой являлся сотрудником пресс-службы музея "Коломенское".

Долгое время на его могиле стоял простой деревянный крест. Нужно было дождаться, пока земля осядет, и только потом ставить памятник. Теперь же на могиле Максима Моргунова появилось строгое гранитное изваяние. Черный крест, плачущий ангел и надпись со словами из знаменитой песни "Опустела без тебя земля" – памятник получился без пафоса, вычурности и нарочитой роскоши. И в этом главная его ценность.

Для 80-летней Светланы Моргуновой уход любимого сына стал чудовищной трагедией. И сегодня ее очень огорчает, что навещать его могилу часто она не может. Просто 81-летняя Светлана Михайловна живет в центре Москвы, возле "Ленкома", а Троекуровское кладбище находится в другом конце столицы, куда своим ходом добираться проблематично. Да и очень больно приезжать сюда – и без того больное сердце Моргуновой может просто не выдержать...

