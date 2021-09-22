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Шоу-бизнес
Как выглядит свежий памятник на могиле умершего от ковида единственного сына Моргуновой

Как выглядит свежий памятник на могиле умершего от ковида единственного сына Моргуновой

19 мая 2020 года, не дожив всего 10 дней до 53-летия, из жизни скоропостижно ушел Максим Моргунов, единственный сын легендарного советского диктора Светланы Моргуновой. Проклятый коронавирус!.. На могиле Максима побывал корреспондент "Дни.ру".
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Максим Моргунов упокоился на новом, 27-м участке, престижного Троекуровского кладбища – на аллее, где в основном могилы военных. Это неслучайно: в начале 2000-х он был военкором, вел авторскую программу "Военное дело" на телеканале НТВ. Некоторые из его сегодняшних "соседей" по погосту были героями этой передачи. В последние же годы сын Моргуновой являлся сотрудником пресс-службы музея "Коломенское".

Фото: Дни.ру

Долгое время на его могиле стоял простой деревянный крест. Нужно было дождаться, пока земля осядет, и только потом ставить памятник. Теперь же на могиле Максима Моргунова появилось строгое гранитное изваяние. Черный крест, плачущий ангел и надпись со словами из знаменитой песни "Опустела без тебя земля" – памятник получился без пафоса, вычурности и нарочитой роскоши. И в этом главная его ценность.

Фото: Дни.ру

Для 80-летней Светланы Моргуновой уход любимого сына стал чудовищной трагедией. И сегодня ее очень огорчает, что навещать его могилу часто она не может. Просто 81-летняя Светлана Михайловна живет в центре Москвы, возле "Ленкома", а Троекуровское кладбище находится в другом конце столицы, куда своим ходом добираться проблематично. Да и очень больно приезжать сюда – и без того больное сердце Моргуновой может просто не выдержать...

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2021, 17:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Слезы и боль: что случилось с могилой сына Светланы Моргуновой

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