"Сильно обжегся": кому посвящены самые душерадирающие песни Niletto

Отец исполнителя Niletto раскрыл правду о его любовных переживаниях. Как выяснилось, сын пережил большую потерю.

Певец Данил Прытков, более известный как Niletto, в прошлом году расстался со своей возлюбленной Евгенией. С тех пор поклонники гадают, кто же станет очередной счастливицей и претенденткой на сердце. Отец артиста раскрыл секрет. Как выяснилось, сердце исполнителя "Любимки" несвободно.

Данил до сих пор страдает по своей бывшей девушке. Niletto так и не смог отпустить свою ненаглядную, разрыв с которой переживал крайне тяжело.

Впрочем, отец Данилы всегда был уверен, что пара вместе не навсегда, ведь у них совершенно разные характеры.

"Чувствую, что эта рана на душе у него есть. Она его раньше вдохновляла. "Куртка на двоих" это же про нее песня, и "Любимка" — тоже. Я уж не знаю, что у них произошло, но он, видимо, очень сильно обжегся", – рассказал отец Niletto.

Отец артиста уверен, что любовные переживания помогают создавать шедевры. Ведь именно после расставания с девушкой Нилетто начал писать лирические душераздирающие композиции, которые становились хитами.

Сергей Петрович считает, что Данила нескоро решится на новые отношения. Впрочем, Niletto в последнее время не рассказывает папе, что у него возможно кто-то есть.