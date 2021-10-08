Всплыли детали скандала с бездомной бывшей женой Пригожина: Ее вышвыривают!

Весной прошлого года бывшая жена Иосифа Пригожина, их дети и пожилая мать Елены фактически стали бездомными. Журналисты разобрались в ситуации.

Елена Пригожина призналась, что тогда они лишились единственного жилья. Сейчас их приютили близкие люди. Летом ее родительница находилась на даче, но теперь там стало слишком холодно. Сможет ли семья вернуться к привычной жизни – пока не совсем понятно.

Иосиф Пригожин не остался в стороне и не скрывает своего негодования. Он отметил, что его 81-летняя теща пришла домой, а попасть туда не смогла. "Ее вышвыривают!" – сообщил продюсер. Причиной страшных событий стали займы в МФО, на которые в какой-то момент положилась семья. Уже сейчас пострадавшие убеждены, что вместо кредиторов столкнулись с мошенниками.

Юристы выявили состав преступления и добились того, что уголовное дело было возбуждено. Все материалы уже передали в Главное следственное управление МВД. Трагическая история уже много раз детально разбиралась в СМИ. Теперь семья надеется, что суд вернет им недвижимость.

Напомним, после развода с Иосифом Пригожиным у Елены остались две квартиры в центре столицы и одна в Чертаново. Позднее наследники захотели жить дальше друг от друга. Семья решила продать одну из квартир, а затем вложить деньги в бизнес. В какой-то момент им понадобились деньги. Тогда бывшая жена продюсера и узнала о микрофинансовой организации.

