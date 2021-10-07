Волочкова влезла в унизительные долги

Казалось бы, балерина живет безбедно. У нее есть роскошный особняк с прислугой. Не отказывает себе звезда и в удовольствиях: она часто путешествует и любит себя побаловать модными нарядами.
Пр этом знаменитость вовремя не оплачивает задолженности. За такую беспечность Анастасия Волочкова попала в список должников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). На сайте ведомства опубликовано три исполнительных листа на имя звездной блондинки.
Выяснилось, что всего Анастасия Волочкова задолжала государству унизительную для нее сумму – почти 3333 рубля. Судя по всему, она не спешит платить по счетам.
Напомним, ранее танцовщица дала понять, что у нее появился новый ухажер. В своем инстаграм-аккаунте звезда уже делилась роликами с мужчиной. Судя по всему, он может быть младше артистки. Балерина на радостях призналась поклонникам, что вместе им очень хорошо.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым возлюбленным Анастасии Волочковой якобы является некий Владимир Снигирев, работающий в РЖД. Однако пока знаменитость еще официально не подтвердила эти слухи. Отметим, что она не любит подробности распространяться о своей личной жизни.
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