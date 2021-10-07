Взбешенная Барановская отказалась от брачного договора с будущим мужем: Прибью!

При этом насколько подобные заявления правдивы – неизвестно никому. Все дело в том, что после расставания с футболистом она осознала: счастье любит тишину. Популярной теледиве приписывали отношения со многими коллегами. Летом вдруг появились слухи о том, что Юлия "сблизилась" со своим давним знакомым, ведущим программы "Пусть говорят", Дмитрием Борисовым. К слову, журналист также считается одним из самых завидных холостяков отечественного телевидения.
В тот момент Юлия Барановская несколько раз была замечена вместе с коллегой. Долгое время они оба отмалчивались, но позднее ведущая все-таки опровергла информацию. Она отметила, что они с Дмитрием находятся в крайне теплых отношениях, но ни о каком романе и речи не идет. Некоторые поклонники не поверили знаменитости.
Юлии приписывали романтические отношения даже с коллегой по программе "Мужское/Женское" Александром Гордоном. Однако самым главным предполагаемым "возлюбленным" бывшей супруги Андрея Аршавина уже долгое время является солист группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко. Подозрения долгое время мучили поклонников, но накануне все встало на свои места. Исполнитель сделал предложение своей возлюбленной, Дарье Тарасовой.
В последнем выпуске шоу на "Русском радио" ведущая порассуждала на тему брачного договора. Многие ожидали, что после брака с успешным футболистом и длительных разбирательств теледива выступит за подписание документа. Однако она оказалась категорична. Юлия заявила, что, если ее будущий муж предложит ей нечто подобное, все завершится плохо для него. "Прибью!" – посмеялась она.
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