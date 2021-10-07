Гниющую заживо Алису Аршавину застукали с новым мужчиной

Некоторое время назад журналистка говорила о том, что у нее намечена операция на сентябрь. После этого она перестала выходить на связь, и поклонники забеспокоились: не случилось ли самое страшное?
И вот теперь они облегченно выдохнули, заметив в сторис микроблога руководителя комитета по правам человека и законности города МосквыПетроса Погосяна фото с Алисой Аршавиной. На снимке экс-супруга спортсмена выглядит счастливой. Она крепко обнимает мужчину, прижавшись к нему.
То ли состояние знаменитости улучшилось, то ли ее настроение поднялось в связи с тем, что рядом оказался статный красавец, – гадают пользователи Сети. Некоторые предположили, что пару связывают не только деловые отношения. Но, судя по всему, Петрос Погосян просто занимается решением проблем Алисы Аршавиной.
Напомним, на протяжение нескольких месяцев бывшая жена Андрея Аршавина старается отвоевать у его матери право жить в их семейном загородном особняке. Журналистка не раз посещала ток-шоу, чтобы обнародовать свои проблемы и добиться, по ее мнению, справедливости.
Как писали "Дни.ру", ранее Алиса Аршавина все же вышла на связь. Многодетная мама опубликовала в соцсети ролик с тренировки дочери. Поклонники стали интересоваться состоянием бывшей возлюбленной футболиста. Она ответила нескольким из них.
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