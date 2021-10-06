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Шоу-бизнес
"Это как цунами": признавшаяся в зависимости Варум простила измену Агутину

"Это как цунами": признавшаяся в зависимости Варум простила измену Агутину

Российская певица Анжелика Варум дала откровенное интервью. Она стала гостьей ютуб-шоу "А поговорить?". Артистка рассказала о творчестве и личной жизни, раскрыв немало интересных секретов.
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Анжелика Варум и Леонид Агутин знакомы около четверти века. За это время в их жизни было много разного. Певица ни разу не пожалела о том, как сложилась их жизнь. Однако на пути случалось всякое. Певица заявила, что благодарна всему, что произошло в ее жизни. Она не стала бы ничего менять, даже измены, потому что вместе с этим опытом она росла.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

"Это как обижаться на цунами, это бессмысленно, а ведь оно уносит жизни", – сказала Варум.

При этом певица отметила, что зависима от человека, который рядом. При всем своем свободолюбии она не может вычеркнуть его из жизни.

"Я всегда была очень свободолюбивым человеком. Всегда была независима. И когда передо мной впервые встал вопрос, могу ли я дальше идти по жизни одна, я поняла, что даже физически это доставляет мне боль. До определенного момента мне казалось, что в любой момент чемодан в руки и "Всем спасибо, все свободны". И когда ты осознаешь ту дыру, когда ты представляешь, что этого человека нет в жизни в твоей, ты понимаешь, что ты зависим. Это для меня было сродни признанию о том, что я нездорова.

Напомним, в 2011 году Леонид Агутин на конкурсе "Новая волна" в Юрмале был заснят на видео за публичными поцелуями с незнакомой женщиной. Агутин и Варум были на грани развода, но артистка все простила мужу.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 14:24 Источник: "А поговорить?" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

49-летняя Анжелика Варум выглядит как девочка

комментарии

Ответить:

Гость863160
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Обожаю их песни,они классные и очень позитивные,приятно их слушать и смотреть !Молодцы !!!
гость
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любишь-люби, изменяет-прощай. Ну молчи, не позорь себя. Видимо, материальные блага доминируют над нравствеенными. Оба как певцы номинальные.
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