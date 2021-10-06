"Кидаются с голой грудью": Женившегося солиста "На-на" штурмуют поклонницы

Музыкант группы "На-на" Владимир Политов поведал о личной жизни. Штамп в паспорте не мешает ему пользоваться вниманием фанаток.

Летом 2021 года в жизни известного певца произошли серьезные перемены. 50-летний Владимир Политов связал себя узами брака с девушкой, которая практически в два раза его моложе. Музыкант "На-на" опроверг слухи о том, что женился на своей поклоннице — избранница никогда не испытывала повышенного влечения к его творчеству.

Владимир Политов признался, что для него роман с фанаткой был бы неудобен и неприятен. По словам мужчины, он не смог бы сыграть свадьбу с той, что видит в нем кумира. В любовных отношениях артист хочет чувствовать себя обычным человеком, а не известной медийной личностью, которой поклоняются.

Между тем, армия почитателей группы "На-на" продолжает фигурировать в жизни Владимира Политова. Несмотря на статус женатого мужчины, нередко артисту приходится отбиваться от назойливых фанаток. По словам певца, поклонники стали вести себя спокойнее, чем в 90-е годы. Однако провокационные выходки они все же устраивают. "Бывает, что до сих пор на машину кидаются с голой грудью", — поделился Владимир Политов.

Звезды "На-на" не скрываются от любителей группы. У них есть персональный "клуб друзей" из тех, кто давно следит за их музыкой. Команда Владимира Политова часто устраивает встречи с фанатами.