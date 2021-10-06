Тяжелобольная экс-жена Аршавина прервала молчание после исчезновения: Неоперабельна, лица нет

Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина в какой-то момент просто пропала с просторов Сети. Многие интересующиеся тут же начали волноваться, ведь состояние знаменитости было достаточно тяжелым на момент исчезновения.

После расставания со знаменитым футболистом жизнь журналистки превратилась в вечную борьбу. Привлекательная женщина, о которой грезили многие, не только все это время "сражается" с бывшим избранником за деньги и имущество, но и проходит курс лечения. Все дело в том, что у нее обнаружили редкое аутоиммунное заболевание, которое постепенно изменило ее внешний вид. Сперва многие не относились серьезно к таким новостям. Они были убеждены: женщина просто сделала неудачную пластическую операцию.

Некоторые пользователи Сети до сих пор уверены, что такая версия вполне имеет право на жизнь. Сама Алиса Казьмина все отрицает. После появления в программе Андрея Малахова самочувствие журналистки стало интересовать еще большее количество людей. Уже тогда стало понятно: она практически лишилась носа, отчаялась, а на лечение уходит много денег. Около двух месяцев никто ничего не знал о состоянии Алисы.

Накануне она все-таки вышла на связь. Многодетная мама опубликовала ролик с тренировки дочери, но подписывать его не стала. Поклонники тут же принялись интересоваться состоянием бывшей возлюбленной Андрея Аршавина. Она ответила нескольким из них.

Алиса Казьмина призналась, что уже сейчас не совсем понимает, кто она. При этом в ближайшее время она планирует отыскать ответ на этот вопрос. По ее словам, даже в тяжелом положении ее спасают дети, которые верят в лучшее. "Плохо я, неоперабельна, лица нет", – высказалась она. Журналистка подчеркнула, что у нее и ее наследников "забрали все", но сейчас она просто хочет жить, а ее энергия возвращается. Подписчики активно поддержали Алису.