"Измены на стороне": Тодоренко оприходовала коллегу после ссоры с Топаловым

Тимур Родригез рассекретил близкую связь с напарницей по шоу "Орел и решка". Народ переживает за брак Регины Тороденко и Влада Топалова.

В личных блогах Тимура Родригеза и Регины Тодоренко появилось одинаковое фото. Счастливые герои шоу "Орел и решка" снялись вместе с маленьким ребенком на руках, как семейная пара. Телеведущие решили разыграть интригу, не поясняя, чье дитя избрали для фотосессии. "Мы просто слишком много работали вместе! Теперь ждите новый социальный фильм про измены и детей на стороне", — добавил Тимур Родригез.

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Примечательно, что еще совсем недавно Регина Тодоренко рассказывала фанатам о ссоре с мужем Владом Топаловым. Поэтому не исключено, что звезда захотела вызвать у супруга ревность неожиданным кадром.

В целом народ оценил юмор Тимура Родригеза и Регины Тодоренко, но отметил, что в каждой шутке есть доля правды. Телеведущая часто путешествует вдвоем с коллегой вдали от семьи, поэтому многие полагают, что между ними мог завязаться служебный роман. Тем не менее Влад Топалов подыграл жене-провокаторше в комментариях к публикации. "Поздравляю с первенцем вас! Знал, что этим всё закончится…" — выразился певец.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают общего наследника Михаила. Мальчик появился на свет в декабре 2018 года. Поклонникам телеведущая признавалась, что хочет рожать и дальше, чтобы семья была большой.