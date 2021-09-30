Жертву уже выбрали: стало известно о новой роли Тодоренко

Телеведущая появится в новом амплуа.

Известная телеведущая Регина Тодоренко присоединилась к касту сериала "Секреты семейной жизни". Знаменитость появится во второй части проекта. Также в картине снимется актер Риналь Мухаметов – звезда фильма "Притяжение".

На съемочной площадке сериала вовсю кипит работа. Продолжение картины должно выйти на экраны в 2022 году. Новые эпизода появятся в онлайн-кинотеатре KION.

Второй сезон возьмет свое начало там же, где закончились события первой части. Роман берет в "заложники" центральных персонажей – Никиту и Полину. Герои хотят разойтись, но не могут. У Полины появился ухажер, роль которого доверили Мухаметову. Роман тем временем собирается пойти в политику. Он желает раскрыть жестокое преступление. Новую жертву уже выбрали – это будет Кира Крауч – известный блогер. Ее сыграет телеведущая Регина Тодоренко. Роман обещает главным героям свободу.

Напомним, главные роли в сериале "Секреты семейной жизни" играют Алена Михайлова и Петр Скворцов. Режиссером второго сезона стал Михаил Поляков. Поклонники ленты вновь окунутся в атмосферу черной комедии.