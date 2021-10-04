Шаляпин попался на колоссальных тратах после смерти жены-миллионерши

Звездный мужчина спустил деньги на дорогую покупку. Прохор Шаляпин выбрал особый момент.

Скандальный артист Прохор Шаляпин умеет удивлять публику неожиданными поступками и шокирующими признаниями. На днях вокалист заявил, что его супруга Татьяна Дэвис, имеющая многомилионное состояние, умерла из-за коронавируса. Пока избранница мучилась в американской больнице, Прохор Шаляпин активно посещал ток-шоу на российском ТВ и не торопился вырываться за рубеж к страдающей второй половинке.

Теперь же стало известно, что певец занимался другими важными делами, когда его супруга лежала в коме. Мужчина взвалил на свои плечи не заботу о здоровье любимой, а собственное благополучие. После смерти Татьяны Дэвис ее друг рассказал, что Прохор Шаляпин заключил имущественную сделку — купил дачу в Подмосковье. По одной из версий, артист совсем не ожидал смерти возлюбленной, поэтому потратил кучу денег.

Стоимость приобретенного имущества пока не разглашается. Тем не менее ясно, что Прохор Шаляпин выложил за дачу крупную сумму, ведь это удовольствие не из дешевых. Речь вполне может идти о нескольких десятках миллионов рублей.

Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что Прохор Шаляпин выдумал историю о смерти жены. По мнению пианистки, певец решил наделать шуму и пропиариться за счет ненастоящей трагедии.