Машков высмеял важное решение Янковского: Фантазия-то не особенно работает

Артист недавно изменил свой статус – теперь он дедушка. Для Филиппа и его жены Оксаны Фандеры это первый долгожданный внук. Счастливый отец Иван Янковский решил отдать дань знаменитой семье и легендарному дедушке – малыша назвали Олегом.
Близкий друг Янковского-старшего Владимир Машков стал одним из первых, кто узнал об имени внука. Филипп позвонил ему, чтобы поделиться новостью. Машков за семью друзей, безусловно, рад, однако решение высмеял, сказав, что "у Янковских, фантазия-то не особенно работает". Янковский не обиделся, наоборот, посмеялся вмете с другом.
Ранее Владимир Машков решил обойти традицию Театра Олега Табакова, где сейчас служит художественным руководителем. На открытии нового сезона Машков заявил, что не будет оглашать репертуар премьер. Он лишь пообещал, что зрителей ждут ранее неизвестные названия. Новый сезон под руководством нового худрука вообще обещает артистам немало изменений.
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